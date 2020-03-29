Antalya hazır bu ligi bitirir !..

Türkiye’nin en önemli futbol turizm şirketleri arasında yer alan FanaticTour Yönetim Kurulu Başkanı eski Değirmendereli Mehmet Hakan Onkur, açıklama yaptı. Onkur, tüm profesyonel futbol liglerinin kalan bölümünün Antalya’da rahatlıkla bitirileceğini ifade etti

EN MANTIKLI YÖNTEM

FanaticTour Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Onkur önemli açıklamalara imza attı. Onkur, Türkiye’deki tüm profesyonel futbol liglerinin kalan bölümünün Antalya’da rahatlıkla bitirileceğini ifade ederken, en mantıklı yöntemin bu olduğunu belirtti. Sözlerine koronavirüsün etkileriyle başlayan Onkur şu şekilde konuştu: Virüs salgını tüm dünyayı adeta esir etti. Tabii ki sporcunun durumunun ne olacağı da merak konusu. Sağlıklı antrenman yapamayan sporcular güç kaybına uğruyor. Kulüplerin planları önemli. Futbol, basketbol ve voleybol ligleri geçtiğimiz hafta ertelendi. Ne zaman başlayacağıyla ilgili bir takvim belirlenmedi. Süper Lig’in bitimine 8 hafta, 1., 2. ve 3. liglerde de sezonun bitimine 6 hafta kaldı. Liglerin seyircisiz olarak devam edeceğini öngörürsek, virüs tehdidi de ortadaysa tüm takımların tek bir merkezde toplanması en sağlıklı yöntem olur diye düşünüyorum.

TURİZM ZOR DURUMDA

Antalya’da toplam 2 bine yakın otel var. Sadece Belek’teki otel sayısı 200’ü buluyor. Bu otellerin 1.900 tanesi kapalı. Ne yazık ki 50 milyon turizm işçisi işsiz kalabilir. Böyle bir organizasyonu kaldırabilecek yeterli alt yapı, donanım ve konaklama potansiyeli Antalya’da fazlası ile mevcut. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in de Antalya’da kendisine ait otel zinciri bulunuyor.

HER TAKIMA 1 OTEL TAHSİS EDİLEBİLİR

Belek ve Lara Kundu bölgeleri geniş karantina bölgesi ilan edilebilir. Orada sağlam bir izolasyon sağlanır. Yurt dışından getirdiğimiz hızlı tanı kitleriyle organizasyonun içindeki herkes testten geçirilir ve her takıma 1’er otel tahsis edilir. Antalya’da çok iyi düzeyde 6-7 futbol sahası var. Bu şekilde organizasyon hızlı ve mantıklı bir şekilde sona erdirilebilir.

GERÇEKLEŞİRSE SORUN KÖKTEN ÇÖZÜLÜR

Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri, yayın ve bahis gelirlerinden dolayı kendi kamp ve buna benzeri organizasyonlarını rahat bir şekilde yapabiliyor. Diğer ligler ile ilgili olarak ise TFF tüm takımların masraflarını hayli hayli karşılayabilir, ya da kulüplerin alacaklarından mahsup da edebilir. Tabii ki Sayın Özdemir ve federasyon bunu nasıl takdir eder kendi tasarruflarıdır. Bu ve buna benzer durum genel manada onaylanırsa olay kökten çözülür.

SÜPER VE 1. LİG TAKIMLARI İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Sağlık açısından düşünüldüğünde tüm takımların belli bir merkezde toplanıp karantina altına alınması, organizasyonun bu merkezden yönetilmesi daha mantıklı bir seçenek. İsim vermeyeceğim… Bazı Süper Lig ve 1. Lig takımları erteleme sürecinde boşta kalmamak adına aileleri ile birlikte Antalya’ya gelmek ve 15-20 gün boyunca çalışmalarını Antalya’da yapmak istiyor. Görüşmelerimiz hayli ciddi. Çarşamba günü Rusya’dan iki takım Antalya’ya gelecek.