Koronavirüs tespit edilen ilk Serie A futbolcusu karantinadaki yıldız futbolcu Daniele Rugani izole olduğu odada kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunarak "Şu anda iyiyim. Herkese iyi olduğuma dair güvence verebilirim. Koronavirüse yakalanan ilk Serie A oyuncusu oldum ama iyiyim. Umarım bu sorun hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olur" dedi. Buna rağmen kulübün dünyaca ünlü yıldızları birer ikişer İtalya’ya terk etti. En başta Ronaldo kendine satın aldığı adaya yerleşerek dünyadan izole olurken, Juventus’un Karamürsellisi Merih Demiral, sakat olmasına rağmen hiç İtalya’dan ayrılmadı ve karantina kurallarına uydu. Merih’in testi negatif çıkmasına rağmen halen İtalya’da kalıyor, yardım kampanyalarına katılıyor.
Bugün 14:30 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:32 TSİ
Juventus’tan kaçan kaçana ama Karamürselli Merih İtalya’da kaldı
Koronavirüs tespit edilen ilk Serie A futbolcusu karantinadaki yıldız futbolcu Daniele Rugani izole olduğu odada kulübün televizyonuna açıklamalarda bulundu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz