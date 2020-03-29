Juventus’tan kaçan kaçana ama Karamürselli Merih İtalya’da kaldı

Koronavirüs tespit edilen ilk Serie A futbolcusu karantinadaki yıldız futbolcu Daniele Rugani izole olduğu odada kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunarak "Şu anda iyiyim. Herkese iyi olduğuma dair güvence verebilirim. Koronavirüse yakalanan ilk Serie A oyuncusu oldum ama iyiyim. Umarım bu sorun hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olur" dedi. Buna rağmen kulübün dünyaca ünlü yıldızları birer ikişer İtalya’ya terk etti. En başta Ronaldo kendine satın aldığı adaya yerleşerek dünyadan izole olurken, Juventus’un Karamürsellisi Merih Demiral, sakat olmasına rağmen hiç İtalya’dan ayrılmadı ve karantina kurallarına uydu. Merih’in testi negatif çıkmasına rağmen halen İtalya’da kalıyor, yardım kampanyalarına katılıyor.