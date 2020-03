Çintimar: IOC doğru olanı yaptı

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar “Her ihtimale karşı planlarımız hazırdı. Olimpiyat oyunlarının ertelenmesinin doğru bir karar. Her türlü ihtimale karşı federasyon olarak planlarımız hazır” dedi. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ın da kardeşi olan Fatih Çintimar, 2020 Olimpiyat Oyunları’nın bir yıl ertelenmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin doğru bir karar aldığını vurgulayan Çintimar, “Doğru olanı yaptılar. Mevcut şartlarda oyunlar yapılacak olsa dünyanın yarısı katılmazdı zaten. İnsan sağlığının üstünde bir şey düşünülemez. Biz Atletizm Federasyonu başta olmak üzere bütün federasyonlarımız, her türlü erteleme ihtimaline karşı A, B ve C planlarımızı yapmıştık. Hedeflerimizden şaşmadan, gelecek yıl hak ettiğimiz başarılara inşallah ulaşacağız” dedi.