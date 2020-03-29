Devre arasında Gölcükspor’a transfer olan Fatih Adıgüzel Koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Adıgüzel “İlk olarak ertelenme kararı kesinlikle doğru bir karar. Hiçbir şey sağlıktan önemli değil. Bu süreci tatil olarak değerlendirmek çok yanlış olur. Vücudu sıfırlamamak adına evde çalışmaya devam ediyoruz. İmkânlar el verdikçe, en yakın zamanda zor günlerin geçmesiyle, tekrar güzel ortamda çalışıp, futbol oynama dileğiyle herkesi “#evdekal” kampanyasına davet ediyorum. Bu çağrıyı herkes uygulasın. Sağlık çalışanlarını ise bu kahramanca mücadeleleri nedeniyle kutluyorum” dedi.
29 Mart 2020- Spor
Fatih Adıgüzel: #evdekal
Devre arasında Gölcükspor’a transfer olan Fatih Adıgüzel Koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz