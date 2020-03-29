Fatih Adıgüzel: #evdekal

Devre arasında Gölcükspor’a transfer olan Fatih Adıgüzel Koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Adıgüzel “İlk olarak ertelenme kararı kesinlikle doğru bir karar. Hiçbir şey sağlıktan önemli değil. Bu süreci tatil olarak değerlendirmek çok yanlış olur. Vücudu sıfırlamamak adına evde çalışmaya devam ediyoruz. İmkânlar el verdikçe, en yakın zamanda zor günlerin geçmesiyle, tekrar güzel ortamda çalışıp, futbol oynama dileğiyle herkesi “#evdekal” kampanyasına davet ediyorum. Bu çağrıyı herkes uygulasın. Sağlık çalışanlarını ise bu kahramanca mücadeleleri nedeniyle kutluyorum” dedi.