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Derince’de bireysel çalışmalar sürüyor

3.Lig 2.Grup’ta, ligler ertelenmeden önce lider Kocaelispor’un hemen arkasında yer alan ikinci sıradaki Belediye Derincespor’da, isteyen futbolculara teker teker tesislerde idman yaptırılıyor.
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3.Lig 2.Grup’ta, ligler ertelenmeden önce lider Kocaelispor’un hemen arkasında yer alan ikinci sıradaki Belediye Derincespor’da, isteyen futbolculara teker teker tesislerde idman yaptırılıyor. Bülent Baturman’ın isteği doğrultusunda çalışan futbolcular ayrı ayrı mesafelerle çalışıyor ve değişik saat dilimlerini kullanarak sosyal mesafeyi koruyor.

Bugün 14:34 TSİ - Spor

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Yorumlar

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Derinceli - Baturman hocam sizi seviyorum ama idman işini acilen son verin bireysel idman demek virüse yakalmıycan anlamına gelmez...

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