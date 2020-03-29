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Erol Küçükbakırcı: Yeni bir fırsat

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, olimpiyat oyunlarının ertelenmesinin çalışmalarını yüzde yüz yapamayan sporcular için yeni bir fırsat oluşturduğunu belirtti
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Küçükbakırcı, sağlığın her şeyin önünde olduğunu belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Virüs, dünya üzerine karabulut gibi çöktü. Önce 30 Nisan’a kadar tüm organizasyonlar iptal edildi, ardından olimpiyatlar 1 yıl sonraya ertelendi. Alınan kararın son derece hayırlı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şampiyona olimpiyatlar ve tek bir canın yerini tutmaz” dedi.

BİSİKLETTE REKOR ÇIKMAZDI

Küçükbakırcı “Olimpiyatlar için yol bisikletinde iki kota aldık. Dağ yarışlarında da 2 kotamız da belli olacaktı. Ben de daha önce iki kez olimpiyatlarda yarıştım. Bu işin yani bisikletin psikolojik etkileri açısından belirtmeyim ki, bu düzensizlikte rekor çıkmazdı. Evet, dünya kabuğuna çekildi ve olayları takip etmeye başladı. Biz de yeni bir programla hazırlanacağız. Erteleme kararı, hazırlığını tam yapamamış sporculara da bir fırsat doğurmuştur. Dileğimiz virüsün ülkemizi dünyamızı terk etmesi, vatandaşlarımızın sağlıklarına kavuşmalarıdır” dedi.

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