M.Akif Üstündağ: Önümüzü gördük

Üstündağ A ve B planları olduğunu ifade ederek şu şekilde konuştu: Her şeyden önce ülkemiz ve dünya adına geçmiş olsun. Bir an önce eski düzenimize döneceğimizi umuyorum. Olimpiyat oyunlarının ileri bir tarihe, 1 yıl sonraya ertelenmesi beklenen bir şeydi. Erteleme öncesi önümüzü göremesek de federasyonumuz olarak A ve B planlarımız vardı.

DAHA SAĞLIKLI KARARLAR VEREBİLİRİZ

Kendi liglerimiz, Avrupa kupası ve tabii ki A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2020 Tokyo Olimpiyatları gündemimizdeydi. Önceliğimiz olimpiyatlardı. Ertelenme ile birlikte daha sağlıklı bir karar verebilme durumumuz doğdu. Ligler ve şampiyonalar devam ederse 6 takımımız Avrupa kupası maçı oynayacak.

LİGİMİZE ADAPTE OLDUK

Avrupa’nın en büyük kupasında ilk 4’te 3 Türk takımımız olacak. Zorlu bir süreç ama üzerinden kalkacağız. Çalışmalarımız an itibariyle yön değiştirdi. Tüm konsantrasyonumuzu önce kendi ligimize verdik. Tüm kulüp başkanları, yöneticileri, teknik ekipleri ve oyuncularla irtibat halindeyiz. Tabii ki sağlıktan ötesi yalan. Her şey bir şekilde yoluna girecek ve eski günlere tekrar döneceğiz inşallah.