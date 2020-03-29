Metin Şahin: Bu 1 yılı çok iyi geçirmeliyiz

Başkan Şahin, kadınlar ve paralimpikte tam kota aldıklarını ifade etti ve şu düşüncelere yer verdi: Aralık 2019’da Wuhan’da çıkan virüs, dünya’nın her yerine sıkıntı verdi. Salgın sadece spora değil her şeyi olumsuz etkiledi ve ne yazık ki dünya durma noktasına geldi. Olimpiyatların ertelenmesi ile ilgili alınan karar doğru.

SADECE BİZ, ÇİN VE KORE

Tekvando branşı olarak kadınlar ve paralimlikte tam kota aldık. Sadece Çin ve Kore bunu başardı. Erkeklerde ise 2 kotayı Nisan’da alabilirdik. Bekleyeceğiz. Olimpiyatlarda çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bu bakımdan bu 1 yılı da son derece dengeli ve programlı bir şekilde geçireceğiz.

KOTA ALANLAR

Şahin, teknik ekip ve sporculara güvendiklerinin altını çizerek, "En büyük hedefimiz, Tokyo’da bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı’mızı dinletmek." şeklinde görüş belirtti. Tekvandoda kadınlarda 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar ve 67 kiloda Nafia Kuş, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkı elde etmişti.