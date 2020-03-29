Eyüp Gözgeç: Herkesin sağlığı yerinde

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, İngilteye dönüşünde bir sporcu ve bir antrenördekoronavirüs tespit edildiğini belirtti ve şu şekilde konuştu: İngiltere’ye şampiyona için gittik. 1 Mart’ta kampa gittik, 14-16 Mart arası müsabakalarımızı yaptık. 13 sporcumuzdan 12’si maçlarını kazandı. Kızlarımızın da maçları olacaktı ancak koronavirüs nedeni ile iptal oldu. Dönüşte uçakta form doldurduk ve sporcuları memleketlerine gönderdik.

TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

75 kilo olan sporcumuz Batuhan Çiftçi ateş nedeni ile hastaneye gitti ve test yaptırdı. Test sonucunda viral bulgulara rastlandı. Karantinaya alınan sporcumuzun koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastalığın ileri düzeyde olmadığı ve düzelme aşamasına geçtiği öğrenilen sporcumuzun 2-3 gün içinde taburcu edileceği ifade edildi. Antrenörümüz de öksürük nedeni ile hastaneye başvurdu. O’nun da testi pozitif çıktı. Sağlığı gayet iyi ve antrenörümüzün tedavisine devam ediliyor.

YERİNDE BİR KARAR

Trabzon’da iki sporcumuza tektik yaptırdık. Başka bir sorunumuz yok. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize “14 gün evden çıkmayın” dedim. Herkes evinde karantinada, durumları da iyi. Ben de Ankara’da evimdeyim. Olimpiyatların ertelenme kararını destekliyorum. Mayıs’ta dünya kota elemeleri vardı. İleri bir tarihe ertelenecek. Bu müsabakalara en kısa sürede başlamak istiyoruz.