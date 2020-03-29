Hemen hemen Türkiye’de faaliyet gösteren irili ufaklı on binlerce takımın antrenörü, evden çalışma sistemine geçti. Ligler ertelendiği için sporcuların kalan boşlukta spor yapması şartını öngören antrenörlerden biri de Soner Binici oldu. Eczacıbaşı Bahçeşehir Kampusu’nde 5 Renk Spor Kulübü olarak liglere katılan ve ‘Geleceğe smaç’ organizasyonuyla da onlarca çocuğa voleybol öğreten Binici, digital çağa uydu ve online idman sistemiyle tüm sporcularını aynı anda takip edebiliyor.
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Şimdi moda online idman
Hemen hemen Türkiye’de faaliyet gösteren irili ufaklı on binlerce takımın antrenörü, evden çalışma sistemine geçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz