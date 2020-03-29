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Şimdi moda online idman

Hemen hemen Türkiye’de faaliyet gösteren irili ufaklı on binlerce takımın antrenörü, evden çalışma sistemine geçti.
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Hemen hemen Türkiye’de faaliyet gösteren irili ufaklı on binlerce takımın antrenörü, evden çalışma sistemine geçti. Ligler ertelendiği için sporcuların kalan boşlukta spor yapması şartını öngören antrenörlerden biri de Soner Binici oldu. Eczacıbaşı Bahçeşehir Kampusu’nde 5 Renk Spor Kulübü olarak liglere katılan ve ‘Geleceğe smaç’ organizasyonuyla da onlarca çocuğa voleybol öğreten Binici, digital çağa uydu ve online idman sistemiyle tüm sporcularını aynı anda takip edebiliyor.

Bugün 14:39 TSİ - Spor

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