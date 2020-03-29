Adnan Sak: Yalnız bırakırsanız, kaybolur!

Dilovası Belediye Spor Kulübü Başkan Vekili Adnan Sak’tan koronavirüs salgınıyla ilgili anlamlı mesaj geldi. Başarılı iş insanı açıklamasında “Bu virüs laneti tüm dünyayı, hem de çok kısa bir süre içerisinde esir aldı. Dokunmadığı ve etkilemediği sistem kalmadı. Tam 3 milyar insan evine kapandı ve bu salgının ortadan kalkmasını beklemeye başladı” dedi.

24 SAATLERİNİ BİZİM İÇİN HARCIYORLAR

Gemici olduğu için yıllardır gitmediği ülke kalmayan Sak “Kuşkusuz devletlerin politikaları var. Kimilerinin çaresiz olduklarını görmekteyiz. Ne yazık ki çok üzücü manzaralara şahit oluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ise her kademede kırmızı alarm vermiş durumda. Sistemli çalışmalarının karşılığını en kısa sürede alacağımızdan kimsenin kuşkusuz olmasın. Devletimiz günün 24 saati teyakkuz halinde ve bu durum bizim daha güvenli yaşamamızı sağlıyor” dedi.

EVDE KAL TÜRKİYE’M!..

Sak “Özellikle sağlık çalışanlarımızın özverisine şapka çıkarmaktan başka bir şey yapamayız. Bizler de sağlık teşkilatımıza katkı sunmalıyız. Bu nedenle tedbirini al, virüse teslim olma, bir köşede yapayalnız ölme! Sen huzur ve güven içinde ailenle keyifli vakit geçirirken bırak o korona sokakların soğuk yalnızlığında yok olup gitsin! Evinde Kal Türkiye'm! Sağlıklı Kal, lütfen!..