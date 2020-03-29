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Uğur Koştur: Görüşümüzü ilettik ve bu konuda netiz

İzmit Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur, Türkiye Basketbol Federasyonu’na ligin tescil edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiklerini ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda oynamak istediklerini söyledi
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Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Koştur “Türkiye Basketbol Federasyonu ile telekonferans görüşmesi yapıldı. Görüşmeye İdari Menajerimiz Cengiz Bey ve yöneticilerimizden Fatih Bey katıldı.  Federasyonumuza liglerin bu şekliyle tescil edilmesi gerektiği yönünde görüşümüzü bildirdik. Galatasaray, Ormanspor, Çukurova, Kayseri, Hatay da aynı görüşteydi. Botaş ve Canik ise “Ligler tescil edilirse küme düşme kalkmalı” dedi” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI OYNAMALIYIZ

Koştur daha sonra “Fenerbahçe 20 milyon lira yatırım yaptığını, yabancılarını göndermediğini, bu nedenle de ligin devam etmesi gerektiğini ifade etti. Beşiktaş ise verilen her karara saygılı olduğunu ifade etti. Görülüyor ki çoğu takım yabancı oyuncularını gönderdi ve sözleşmelerini feshetti. İzmit Belediyespor olarak yineliyoruz. Liglerin tescil edilip, Avrupa kupalarında mücadele istiyor ve Cumhurbaşkanlığı kupasında yer almak istiyoruz. Kısacası hakkımızı istiyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun en kısa sürede kararının açıklamasını bekliyoruz” dedi.

Bugün 14:41 TSİ - Spor

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