Trabzonsporlulardan anlamlı pankartlı destek

Gölcük’te kısa bir zaman önce faaliyete geçen Kocaeli Trabzonsporlu Taraftar Derneği üyeleri, ülke olarak zor günler yaşadığımız şu günlerde, emniyet ve sağlık mensubu çalışanlarına moral desteği verdi. Necati Çelik Devlet Hastanesi önüne gelen Bordo Mavili taraftarlar, üzerinde “Kurt, kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Biz koronayı atlatırız ama, sizin bu iyiliğinizi asla unutmayacağız” yazılı pankartı acil servis karşısına astı.

5 KİŞİYLE GELDİK, 500 KİŞİYLE DÖNECEĞİZ

Tezahürat etmeyi de ihmal etmeyen taraftarlar, hem sağlık hem de emniyet mensubu çalışanlarına desteklerini ilettiler. 4 grup arkadaşıyla birlikte ziyaret ettiklerini belirten Başkan Zafer Mor “Tedbir amaçlı bu pankartı asmaya 5 kişi geldik, ama bu zor günleri geçirdikten sonra 500 arkadaşımızla almaya geleceğiz. Sağlık ve emniyet mensubu çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.