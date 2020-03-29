Yalçın: Karar daha önce açıklanmalıydı

Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın 1 yıl sonraya ertelenen olimpiyat oyunları ile ilgili olarak şu şekilde konuştu: Öncelikle ülkemiz ve dünya halkına geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bu günler de geçecektir. IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) koronavirüs nedeni ile olimpiyatları 1 sonraya, 2021’e erteledi. Yüzme branşı olarak Tokyo’ya hazırdık. 6 A barajımız vardı. Ancak hiç önemli değil. Sağlıktan daha önemli bir şey yok. Şu bir gerçek ki IOC bunu daha önce açıklayabilirdi. Biraz genç kalındığını düşünüyorum. Sporcularımız olimpiyatlara kadar çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürmeye devam edecektir.