Başiskele’de virüs temizliği

Ülkemizde ilk vakanın çıktığı günden bu yana Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir şekilde çalışarak Başiskele’nin her bir mahallesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda, sokak ve caddelerde dezenfekte işlemlerini tüm hızıyla periyodik olarak gerçekleştiriyor.

TAZYİKLİ SUYLA YIKANIYOR

Koronavirüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçenin sokak ve caddeleri belediye ekiplerince düzenli olarak dezenfektanlı ve tayzikli deterjanlı su ile yıkanıyor, çöp konteynerları yıkanıp dezenfekte ediliyor. Bunun yanında tüm kamu ve kuruşları, sağlık ocakları, ATM’ler, camiler başta olmak üzere ortak yaşam alanları da dezenfekte ediliyor.