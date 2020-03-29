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85 araçla vatandaşlar uyarılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanlığı tarafından salgına karşı alınan yeni tedbirler kapsamında denetimlerini arttırdı
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Cumhurbaşkanlığı tarafından salgına karşı yeni tedbirler alındı.  Bu kapsamda 28 Mart 2020 tarihinden itibaren koronavirüs ile mücadele sonuçlanıncaya kadar Kocaeli genelinde vatandaşların sahil bantlarında, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında toplanmaları ve piknik yapmaları yasaklandı. Sahillerde balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetleri yapmaları da bu kapsamında yasaklandı.

ZABITA DENETİMDE

Cumhurbaşkanlığı tarafından salgına karşı alınan tedbirlerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Zabıta ekipleri sahil bantlarında ve kent meydanlarında devriyelerini arttırdı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve Zabıta ekipleri 85 araç ile vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

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