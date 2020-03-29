Biz de halk ekmek satmak istiyoruz

“Bizi Size Ulaştıranlar” adlı yazı dizimizin bugünkü konuğu Körfez Mimar Sinan Mahallesi Petkimliler Caddesi Numara: 37 adresinde hizmet veren Tekşen Market’in Sahibi Muhammet Yılmaz. 19 yıldır bu mesleği yaptığını belirten 57 yaşındaki Yılmaz, işlerinin iyi gittiğini ancak en büyük sorunlarından birinin elektrik maliyetleri olduğunu ifade etti. Öte yandan ulusal marketlerin mahalle aralarına kadar girmesini istemediklerini söyleyen Yılmaz, kendilerinin de halk ekmek satışı yapmak istediklerini belirtti.

“ELEKTRİK FATURASINDA İNDİRİM BEKLİYORUZ”

Yılmaz, “19 yıldır bu mesleği icra ediyorum. İşlerimiz çok şükür iyi. Küçük esnaf olarak en büyük sorunlarımızdan bir tanesi elektrik maliyetleri. Meskenlerin neredeyse iki katı elektrik faturası ödüyoruz. Küçük esnafa verilen elektrik ücretlerinde indirim bekliyoruz. Yazın çok yüksek miktarda elektrik faturası ödüyoruz” şeklinde konuştu.

“ULUSAL MARKETLERE SINIRLAMA GETİRİLSİN”

Yılmaz, “Devletimizden ulusal marketlerin mahalle aralarına kadar inmelerini engellemesini istiyoruz. Ülkemizde bakkal kültürü yüzyıllardır sürüyor, bu kültür bitmesin yaşatalım. İnsanlar bizden veresiye alışveriş yapıyor, emanetini bırakabiliyor. Her yere ulusal market açılmasını istemiyoruz. Bu marketlere belirli bir sınırlama getirilmesini istiyoruz. Bu marketlerle bizim rekabet etme şansımız yok” dedi.

“BİZE YAZIK OLUYOR”

Devamında halk ekmek satışı yapmak istediklerini belirten Yılmaz, “Bu arada Körfez Belediyesi’nin halk ekmeğini biz de satmak istiyoruz. Küçücük bir büfe bizden daha çok ekmek satıyor. Belediyenin aylık 300 liralık kiraya ihtiyacı mı var? Bize yazık oluyor. Belediyenin verdiği ucuz ekmeği biz satabiliriz. Bu haksız rekabetin son bulmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.