Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 15:16 TSİ- Gündem G: Bugün 15:22 TSİ

Özel insanlardan, özel mesaj: Evde kalın Türkiyem

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği’ne kayıtlı özel insanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların yaptığı ‘evde kalın’ çağrısına destek verdi
mask

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını için yapılan ‘evde kal’ çağrılarına Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği’ne kayıtlı özel insanlar da katıldı. Engelli vatandaşlar, evde çektikleri videolarla, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarılarında bulundular.

“MELEKLERİMİ DİNLEYİN”

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki, “Sevgili insanlarımız ne olur bizi dinleyin, ‘evde kalın’. Benim dernek üyelerim, özel çocuklarımla sizlere bir paylaşımda bulunduk, ‘evde kalın Türkiyem’ ne olur. Meleklerimi dinleyin, yaşamak için evde kalın, sizleri önemsiyoruz” dedi

Bugün 15:16 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Biz de halk ekmek satmak istiyoruz mask
Biz de halk ekmek satmak istiyoruz
85 araçla vatandaşlar uyarılıyor mask
85 araçla vatandaşlar uyarılıyor
Başiskele’de virüs temizliği mask
Başiskele’de virüs temizliği
Büyükşehir’den Online eğitimde ücretsiz internet mask
Büyükşehir’den Online eğitimde ücretsiz internet
Yaşlılara daha hızlı hizmet için yeni merkez kuruldu mask
Yaşlılara daha hızlı hizmet için yeni merkez kuruldu
İzmit Belediyesi siper maske üretimine ve dağıtımına devam ediyor mask
İzmit Belediyesi siper maske üretimine ve dağıtımına devam ediyor
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de su kullanımına korona etkisi mask
Kocaeli'de su kullanımına korona etkisi
Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı! mask
Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı!
Kocaeli'ye sıkı tedbir! mask
Kocaeli'ye sıkı tedbir!
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil” mask
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil”
Virüse karşı bu iller daha şanslı mask
Virüse karşı bu iller daha şanslı
Sertif Gökçe’den Melih Gökçek’e “Artık boşver belediyeyi” mask
Sertif Gökçe’den Melih Gökçek’e “Artık boşver belediyeyi”

GALERİ

Kapatan esnafa kumbara yardımı! mask
Kapatan esnafa kumbara yardımı!
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi! mask
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi!
Lise korosu 'moral olsun' diye klip çekti mask
Lise korosu 'moral olsun' diye klip çekti
Kocaeli Otogarı sessizliğe büründü mask
Kocaeli Otogarı sessizliğe büründü
Barınma evine gitmek istemedi mask
Barınma evine gitmek istemedi
Akıl almaz görüntü! mask
Akıl almaz görüntü!
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL