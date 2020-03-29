Özel insanlardan, özel mesaj: Evde kalın Türkiyem

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını için yapılan ‘evde kal’ çağrılarına Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği’ne kayıtlı özel insanlar da katıldı. Engelli vatandaşlar, evde çektikleri videolarla, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarılarında bulundular.

“MELEKLERİMİ DİNLEYİN”

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki, “Sevgili insanlarımız ne olur bizi dinleyin, ‘evde kalın’. Benim dernek üyelerim, özel çocuklarımla sizlere bir paylaşımda bulunduk, ‘evde kalın Türkiyem’ ne olur. Meleklerimi dinleyin, yaşamak için evde kalın, sizleri önemsiyoruz” dedi