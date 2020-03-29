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İzmit’te geri dönüşüme aylık 600 ton atık

İzmit Belediyesi’nin geri dönüşüme kazandırılmak amacıyla topladığı ambalaj atığı miktarı mart ayı itibari ile aylık 600 tona ulaştı
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İzmit Belediyesi’nin, çevreyi ve doğayı korumanın yanı sıra ülke ekonomisine de önemli getirisi bulunan geri dönüşüme kazandırılacak ambalaj atıklarının toplama işlemi kent genelinde aralıksız sürüyor. Mart ayı itibari ile İzmit Belediyesi tarafından geri dönüşüme kazandırılmak için toplanan ambalaj atıklarının miktarı aylık 600 tona ulaştı.

AMBALAJ ATIKLARI TOPLANIYOR

Birçok ülkede hayatı durma noktasına getiren koronavirüse karşı kentin dört bir yanında tüm ekipleriyle adeta teyakkuza geçen İzmit Belediyesi, diğer hizmetlerini de askıya almadan sürdürmeye devam ediyor. 20 personelin görev aldığı ve 7 aracın kullanıldığı ambalaj atıklarının toplanması işleminin yine akşam saatlerinde kent genelinde sürdürüleceği açıklandı.

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