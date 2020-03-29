Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun alınan yeni kararları açıklandı. Kurul, marketlere ve pazar yerlerine çocukların alınmamasının uygun olacağına karar verdi. Kurul kararında, "Taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı vb.) vasıtasıyla yolcu alınmasına yönelik her türlü durumun önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi." ifadeleri de yer aldı.
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Kocaeli'de çocuklara market ve pazar yerleri yasaklandı
Kocaeli Valiliği corona virüsle mücadelede alınan önlemler kapsamında market ve pazar yerlerine çocukların girmesini yasakladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz