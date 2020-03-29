Kocaeli'de çocuklara market ve pazar yerleri yasaklandı

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun alınan yeni kararları açıklandı. Kurul, marketlere ve pazar yerlerine çocukların alınmamasının uygun olacağına karar verdi. Kurul kararında, "Taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı vb.) vasıtasıyla yolcu alınmasına yönelik her türlü durumun önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi." ifadeleri de yer aldı.