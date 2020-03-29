Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 15:33 TSİ- Gündem G: Bugün 16:34 TSİ

Kocaeli'de 8 aylık hamile kadının testi pozitif çıktı!

İlimizde resim öğretmenliği yapan 8 aylık hamile olan Şeyma Batmaz’ın (25) koronavirüs testi pozitif çıktı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne alınan Şeyma Batmaz’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Başiskele Kullar Mahallesi’nde oturan 8 aylık hamile resim öğretmeni Şeyma Batmaz, rahatsızlanması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Koronavirüs belirtilerinin görülmesi üzerine test yapıldı. Şeyma Batmaz’ın yapılan testler sonucu koronavirüs testi pozitif çıktı. 32 haftalık hamile olan Şeyma Batmaz’ın hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. İzmit’te bir fabrikada çalışan Baturhan Batmaz eşi Şeyma Batmaz’ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu: "Arkadaşlar eşimin Covid 19 testi maalesef pozitif çıktı. Bizle temasta olan arkadaşlar dikkat etsinler. Belirti varsa hemen sağlık kuruluşuna gidin. 112 çalışanları ile hastaneye geçeceğiz. Tek isteğim evinizde durun, dua edin."

"EŞİMİN VE BEBEĞİN DURUMU İYİ"

Gazetemize açıklamalarda bulunan Baturhan Batmaz, eşi Şeyma Batmaz'ın ve bebeğinin durumunun iyi olduğunu, kendisine yapılan testin negatif çıktığını belirtti. Ayrıca Batmaz, eşinin koronavirüsü büyük ihtimalle halk otobüsünde kaptığını, en son halk otobüsüne bindiğinde yaşlı bir kişinin ensesine doğru hapşurduğunu söyledi.

Bugün 15:33 TSİ - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(2)
01

Delizekali - Allah sabir versin insallah anne kurtulur diyecem ama psikolojisini hayal edemiom???

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Mart 15:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

İzmit’te geri dönüşüme aylık 600 ton atık mask
İzmit’te geri dönüşüme aylık 600 ton atık
Özel insanlardan, özel mesaj: Evde kalın Türkiyem mask
Özel insanlardan, özel mesaj: Evde kalın Türkiyem
Biz de halk ekmek satmak istiyoruz mask
Biz de halk ekmek satmak istiyoruz
85 araçla vatandaşlar uyarılıyor mask
85 araçla vatandaşlar uyarılıyor
Başiskele’de virüs temizliği mask
Başiskele’de virüs temizliği
Büyükşehir’den Online eğitimde ücretsiz internet mask
Büyükşehir’den Online eğitimde ücretsiz internet
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de su kullanımına korona etkisi mask
Kocaeli'de su kullanımına korona etkisi
Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı! mask
Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı!
Kocaeli'ye sıkı tedbir! mask
Kocaeli'ye sıkı tedbir!
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil” mask
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil”
Virüse karşı bu iller daha şanslı mask
Virüse karşı bu iller daha şanslı
Sertif Gökçe’den Melih Gökçek’e “Artık boşver belediyeyi” mask
Sertif Gökçe’den Melih Gökçek’e “Artık boşver belediyeyi”

GALERİ

Kapatan esnafa kumbara yardımı! mask
Kapatan esnafa kumbara yardımı!
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi! mask
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi!
Lise korosu 'moral olsun' diye klip çekti mask
Lise korosu 'moral olsun' diye klip çekti
Kocaeli Otogarı sessizliğe büründü mask
Kocaeli Otogarı sessizliğe büründü
Barınma evine gitmek istemedi mask
Barınma evine gitmek istemedi
Akıl almaz görüntü! mask
Akıl almaz görüntü!
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL