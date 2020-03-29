Kocaeli'de 8 aylık hamile kadının testi pozitif çıktı!

Başiskele Kullar Mahallesi’nde oturan 8 aylık hamile resim öğretmeni Şeyma Batmaz, rahatsızlanması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Koronavirüs belirtilerinin görülmesi üzerine test yapıldı. Şeyma Batmaz’ın yapılan testler sonucu koronavirüs testi pozitif çıktı. 32 haftalık hamile olan Şeyma Batmaz’ın hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. İzmit’te bir fabrikada çalışan Baturhan Batmaz eşi Şeyma Batmaz’ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu: "Arkadaşlar eşimin Covid 19 testi maalesef pozitif çıktı. Bizle temasta olan arkadaşlar dikkat etsinler. Belirti varsa hemen sağlık kuruluşuna gidin. 112 çalışanları ile hastaneye geçeceğiz. Tek isteğim evinizde durun, dua edin."

"EŞİMİN VE BEBEĞİN DURUMU İYİ"

Gazetemize açıklamalarda bulunan Baturhan Batmaz, eşi Şeyma Batmaz'ın ve bebeğinin durumunun iyi olduğunu, kendisine yapılan testin negatif çıktığını belirtti. Ayrıca Batmaz, eşinin koronavirüsü büyük ihtimalle halk otobüsünde kaptığını, en son halk otobüsüne bindiğinde yaşlı bir kişinin ensesine doğru hapşurduğunu söyledi.