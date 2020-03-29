Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 18:47 TSİ- Gündem G: Bugün 18:53 TSİ

Kocaeli polisi 7 ayrı noktada kontrole başladı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında Kocaeli'ye girişleri 7 ayrı noktada kontrol ediyor
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Coronavirusle mucadele kapsaminda İçişleri Bakanlığının talimatları ile ülke genelinde şehirlere girişlerde kontrol noktaları kurularak vatandaşlarımızın seyahat izin belgeleri ve saglik durumlarının kontrol edilmesi faaliyetlerine başlandı.

7 AYRI NOKTADA KONTROL

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kartepe Özdilek tesisleri karşısına, Gebze D-100 üzeri Mc Donalds yanına, Karamürsel Misli Çeşme Mevkiine, Sakarya-Sapanca girişine, Körfez turnikelere, İzmit Kandıra turnikelere ve Gebze turnikelere uygulama noktaları oluşturularak Kocaeli'nin tüm girişlerinde toplam 7 noktada 24 saat esasına göre gerekli kontrollere başlandı.

Ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince TEM Otoyolu Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikelerden il merkezine girişler yasaklanmış olup bu noktalara alternatif olan Kandıra turnikeler ve Körfez turnikelere kullanılmaktadır.

Bugün 18:47 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İzmit’te geri dönüşüme aylık 600 ton atık mask
İzmit’te geri dönüşüme aylık 600 ton atık
Özel insanlardan, özel mesaj: Evde kalın Türkiyem mask
Özel insanlardan, özel mesaj: Evde kalın Türkiyem
Biz de halk ekmek satmak istiyoruz mask
Biz de halk ekmek satmak istiyoruz
85 araçla vatandaşlar uyarılıyor mask
85 araçla vatandaşlar uyarılıyor
Başiskele’de virüs temizliği mask
Başiskele’de virüs temizliği
Çeker: Modern poliklinik binası acilen dönüştürülmeli mask
Çeker: Modern poliklinik binası acilen dönüştürülmeli
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de su kullanımına korona etkisi mask
Kocaeli'de su kullanımına korona etkisi
Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı! mask
Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı!
Kocaeli'ye sıkı tedbir! mask
Kocaeli'ye sıkı tedbir!
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil” mask
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil”
Kocaeli'de 8 aylık hamile kadının testi pozitif çıktı! mask
Kocaeli'de 8 aylık hamile kadının testi pozitif çıktı!
Virüse karşı bu iller daha şanslı mask
Virüse karşı bu iller daha şanslı

GALERİ

Kapatan esnafa kumbara yardımı! mask
Kapatan esnafa kumbara yardımı!
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi! mask
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi!
Lise korosu 'moral olsun' diye klip çekti mask
Lise korosu 'moral olsun' diye klip çekti
Kocaeli Otogarı sessizliğe büründü mask
Kocaeli Otogarı sessizliğe büründü
Barınma evine gitmek istemedi mask
Barınma evine gitmek istemedi
Akıl almaz görüntü! mask
Akıl almaz görüntü!
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL