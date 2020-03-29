Bugün 19:20 TSİ - Gündem

Bakan Koca sayıyı açıkladı! Can kaybı 131'e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika bilgilerini paylaştı. Bakan Koca, "Bugün 1815 yeni tanı kondu. Can kaybı 131'e, hasta sayısı 9 bin 217'ye ulaştı." dedi.