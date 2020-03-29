Küçük Metehan ARh+ kan arıyor

Merih Şuğle Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Metehan Yavuz'a lösemi teşhisi kondu. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan Yavuz'un her gün ARh+ kandan alınan trombosit (beyaz kan) ihtiyacı var. Metehan Yavuz' a kan vermek isteyenler aşağıdaki adresten bağış yapabilirler.

KAN VERİLECEK YER

İzmit Yürüyüş Yolu Kızılay Kan Merkezi (Hasta ismi verilerek-Metehan Yavuz)