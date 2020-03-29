Küçük Metehan ARh+ kan arıyor

Merih Şuğle Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Metehan Yavuz'a lösemi teşhisi kondu. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan Yavuz'un her gün ARh+ kandan alınan trombosit (beyaz kan) ihtiyacı var. Metehan Yavuz' a kan vermek isteyenler aşağıdaki adresten bağış yapabilirler.
KAN VERİLECEK YER
İzmit Yürüyüş Yolu Kızılay Kan Merkezi (Hasta ismi verilerek-Metehan Yavuz)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz