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Küçük Metehan ARh+ kan arıyor

13 yaşındaki lösemi hastası Metehan Yavuz ARh+ kan arıyor
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Merih Şuğle Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Metehan Yavuz'a lösemi teşhisi kondu. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan Yavuz'un her gün  ARh+ kandan alınan trombosit (beyaz kan) ihtiyacı var. Metehan Yavuz' a kan vermek isteyenler aşağıdaki adresten bağış yapabilirler.

KAN VERİLECEK YER

İzmit Yürüyüş Yolu Kızılay Kan Merkezi (Hasta ismi verilerek-Metehan Yavuz)

Bugün 23:16 TSİ - Gündem

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