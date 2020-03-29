CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar soğuk algınlığı rahatsızlığı nedeniyle Konak Hastanesinde tedaviye alındı. Çakar'a ayrıca tedbir amaçlı koronavirüs testi de yapıldığı öğrenildi. Testin sonucu ise henüz belli olmadı.
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Hakan Çakar tedaviye alındı
CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar soğuk algınlığı nedeniyle gittiği hastenede tedavi altına alındı. Çakar’a ayrıca tedbir amaçlı koronavirüs testi de yapıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz