Hakan Çakar tedaviye alındı

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar soğuk algınlığı rahatsızlığı nedeniyle Konak Hastanesinde tedaviye alındı. Çakar'a ayrıca tedbir amaçlı koronavirüs testi de yapıldığı öğrenildi. Testin sonucu ise henüz belli olmadı.