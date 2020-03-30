Alınan bilgiye göre Kartepe’de ikamet eden, İzmit’te taksicilik yapan Şaban Işık 68 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti. 20 gün önce umreden dönen Şaban Işık koronavirüs şüphesi ile SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede 10 gündür tedavi gören ışık dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Işık’ın cenazesi gerekli önlemler alınarak Köseköy’de defnedildi. Diğer aile fertlerine de virüs bulaşması ihtimaline karşın karantinaya alındığı, ancak herhangi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.
Bugün 09:04 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 09:13 TSİ
İzmitli taksici koronadan öldü!
İzmit’te taksicilik yapan Şaban Işık 68 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz