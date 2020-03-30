İzmitli taksici koronadan öldü!

Alınan bilgiye göre Kartepe’de ikamet eden, İzmit’te taksicilik yapan Şaban Işık 68 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti. 20 gün önce umreden dönen Şaban Işık koronavirüs şüphesi ile SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede 10 gündür tedavi gören ışık dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Işık’ın cenazesi gerekli önlemler alınarak Köseköy’de defnedildi. Diğer aile fertlerine de virüs bulaşması ihtimaline karşın karantinaya alındığı, ancak herhangi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.