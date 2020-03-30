Ankara Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, “Ankara'da PCR testleri pozitif 17 ve biri hızlı testi pozitif olmak üzere toplam 18, Covid-19 tanısı alan sağlık emekçisi vardır” ifadeleri kullanıldı.
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18 sağlık çalışanının testi pozitif
Ankara Tabip Odası, Ankara’da 18 sağlık çalışanın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz