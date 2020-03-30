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Bakan Soylu’dan ‘sokağa çıkma yasağı’ açıklaması!

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube canlı yayınına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili soruya "4 tane konuyu ayakta tutabileceksek tüm tedbirleri alırız" dedi.
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Bakan Soylu, Özdemir’in corona virüsüne yakalanan polisin olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

* Hem semptomları olanlar var hem de birtakım temaslardan dolayı oluşan teşkilatımızın mensupları var.

* Şu anda sayısı 20 civarında ve bunlardan iyileşenler var.

* Ama arkadaşlarımızın özellikle hem sahada olması hem de bunun yanı sıra görevlerini tam anlamıyla yapabilmeleri ve sağlıklarını devam ettirebilmeleri bizim açımızdan çok önemli.

* Ülke açısından da çok önemli.

“SOSYAL İZOLASYONU SAĞLAMIŞ DURUMDAYIZ”

Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı konusunda açıklama yaptı.

Soylu, şunları söyledi:

* Bizim almayacağız hiçbir tedbir yoktur.

* Sabahleyin valilerimizle tekrar bir değerlendirme yaptık. Ne noktada olduğumuzu ve bu değerlendirmeyi de sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik.

* Güvenliğe sokağa çıkma yasağı koyacak mıyız? Elbette hayır.

* Sağlığa sokağa çıkma yasağı koyacak mıyız? Elbette hayır.

* Peki onun dışında gıda tedariği yapana sokağa çıkma yasağı koyacak mıyız? Gıdayı bir taraftan bir tarafa taşımaya çalışana sokağa çıkma yasağı koyacak mıyız?

* Şu anda neredeyse üretim ve tedarik zincirinin dışında güvenlik ve sağlığın dışında hemen hemen belki yüzde 2’ler, yüzde 3’ler olabilir, şu anda bir sosyal izolasyonu sağlamış durumdayız.

* Bugün Türkiye caddelerini, sokaklarını gördünüz. Televizyonlar sabahtan veriyor. Türkiye’nin cıvıl cıvıl meydanlarının tamamı boş.

* İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Antalya’da tamamen boş.

* Eğer vatandaşımızı sosyal izolasyona, evde kal, evde hayat var ve eve hayat sığar çağrılarıyla birlikte evde tutabiliyorsak ve zorunlu olanlar ki 65 yaşla ilgili bir sınırlandırma getirdik.

* 65 yaşın üzerindeki onları da evlerinde yalnız bırakmadık.

* Bu konuda biz hiçbir tedbiri almaktan çekinmeyiz.

* Bütün bu parametreleri takip ediyoruz, izliyoruz ve yönetmeye çalışıyoruz.

* Şu andaki durumda yaklaşık yüzde 95 civarında hayat bugün cumartesi pazar itibariyle söylüyorum, eve çekildi.

* Yarını, öbür günü izleyeceğiz.

* Bakın sabahleyin benim valilerimize söylediğim şudur.

* Bir, şehir içi giriş ve çıkışların kontrolünü daha fazla.

* Hiçbir özel aracı sekmeyin. Muhakkak otobüsler zaten kontrol edilecek.

* İki, şehir için özel taşımada ister belediye otobüsü olsun, ister özel halk otobüsü olsun, ister minibüs olsun.

* Her birini tek tek kontrol edin, sosyal mesafe diyebileceğimiz mesafeyi ihlal edebilecek ne varsa araba bağlanması gerekiyorsa kamu tüzel beni ilgilendirmiyor hepsini bağlayın.

* Bir şehirden başka bir şehre giden kimi tespit ediyorsanız ona 14 gün evde kalmasını söyleyin ve gerekli tüm tedbirleri alın.

“ALABİLECEĞİMİZ TÜM TEDBİRLERİ ALIRIZ”

* 4 tane konuyu ayakta tutabileceksek tüm tedbirleri alırız.

* Sağlık sistemimizi ayakta tutacağız.

* Tedarik, gıda, hijyen, temizlik sistemimizi ayakta tutacağız.

* Aynı zamanda kamu düzeninin ayakta tutacağız.

* Ve sosyal izolasyonu sağlayacağız.

* Şu anda bunu sağlayabilecek bir süreci oluşturmaya çalışıyoruz.

* Oluşturduk oluşturduk, oluşturamadık alabileceğimiz tüm tedbirleri alırız.

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