Bakan Soylu’dan ‘sokağa çıkma yasağı’ açıklaması!

Bakan Soylu, Özdemir’in corona virüsüne yakalanan polisin olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:
* Hem semptomları olanlar var hem de birtakım temaslardan dolayı oluşan teşkilatımızın mensupları var.
* Şu anda sayısı 20 civarında ve bunlardan iyileşenler var.
* Ama arkadaşlarımızın özellikle hem sahada olması hem de bunun yanı sıra görevlerini tam anlamıyla yapabilmeleri ve sağlıklarını devam ettirebilmeleri bizim açımızdan çok önemli.
* Ülke açısından da çok önemli.
“SOSYAL İZOLASYONU SAĞLAMIŞ DURUMDAYIZ”
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı konusunda açıklama yaptı.
Soylu, şunları söyledi:
* Bizim almayacağız hiçbir tedbir yoktur.
* Sabahleyin valilerimizle tekrar bir değerlendirme yaptık. Ne noktada olduğumuzu ve bu değerlendirmeyi de sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik.
* Güvenliğe sokağa çıkma yasağı koyacak mıyız? Elbette hayır.
* Sağlığa sokağa çıkma yasağı koyacak mıyız? Elbette hayır.
* Peki onun dışında gıda tedariği yapana sokağa çıkma yasağı koyacak mıyız? Gıdayı bir taraftan bir tarafa taşımaya çalışana sokağa çıkma yasağı koyacak mıyız?
* Şu anda neredeyse üretim ve tedarik zincirinin dışında güvenlik ve sağlığın dışında hemen hemen belki yüzde 2’ler, yüzde 3’ler olabilir, şu anda bir sosyal izolasyonu sağlamış durumdayız.
* Bugün Türkiye caddelerini, sokaklarını gördünüz. Televizyonlar sabahtan veriyor. Türkiye’nin cıvıl cıvıl meydanlarının tamamı boş.
* İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Antalya’da tamamen boş.
* Eğer vatandaşımızı sosyal izolasyona, evde kal, evde hayat var ve eve hayat sığar çağrılarıyla birlikte evde tutabiliyorsak ve zorunlu olanlar ki 65 yaşla ilgili bir sınırlandırma getirdik.
* 65 yaşın üzerindeki onları da evlerinde yalnız bırakmadık.
* Bu konuda biz hiçbir tedbiri almaktan çekinmeyiz.
* Bütün bu parametreleri takip ediyoruz, izliyoruz ve yönetmeye çalışıyoruz.
* Şu andaki durumda yaklaşık yüzde 95 civarında hayat bugün cumartesi pazar itibariyle söylüyorum, eve çekildi.
* Yarını, öbür günü izleyeceğiz.
* Bakın sabahleyin benim valilerimize söylediğim şudur.
* Bir, şehir içi giriş ve çıkışların kontrolünü daha fazla.
* Hiçbir özel aracı sekmeyin. Muhakkak otobüsler zaten kontrol edilecek.
* İki, şehir için özel taşımada ister belediye otobüsü olsun, ister özel halk otobüsü olsun, ister minibüs olsun.
* Her birini tek tek kontrol edin, sosyal mesafe diyebileceğimiz mesafeyi ihlal edebilecek ne varsa araba bağlanması gerekiyorsa kamu tüzel beni ilgilendirmiyor hepsini bağlayın.
* Bir şehirden başka bir şehre giden kimi tespit ediyorsanız ona 14 gün evde kalmasını söyleyin ve gerekli tüm tedbirleri alın.
“ALABİLECEĞİMİZ TÜM TEDBİRLERİ ALIRIZ”
* 4 tane konuyu ayakta tutabileceksek tüm tedbirleri alırız.
* Sağlık sistemimizi ayakta tutacağız.
* Tedarik, gıda, hijyen, temizlik sistemimizi ayakta tutacağız.
* Aynı zamanda kamu düzeninin ayakta tutacağız.
* Ve sosyal izolasyonu sağlayacağız.
* Şu anda bunu sağlayabilecek bir süreci oluşturmaya çalışıyoruz.
* Oluşturduk oluşturduk, oluşturamadık alabileceğimiz tüm tedbirleri alırız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz