Kocaeli Kuyumcular Derneği, geçtiğimiz hafta koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Mart’a kadar iş yerlerini geçici süre ile kapattıklarını 30 Mart’tan sonra ise nöbetleşe devam edeceklerini duyurmuştu. Kocaeli Kuyumcular Derneği’nden bugün yapılan açıklamaya göre ise kuyumcuların bugün (Pazartesi) günü 11:00 – 15:00 saatleri arası hizmet vereceklerini ancak sonrasında koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 Nisan’a kadar kapalı olacaklarını dile getirdiler.
Bugün 09:22 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 09:38 TSİ
Kuyumcular bugün o saatlerde açık olacak
Kocaeli Kuyumcular Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, kuyumcular bugün 11:00-15:00 arası açık olacak
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz