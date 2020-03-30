Kuyumcular bugün o saatlerde açık olacak

Kocaeli Kuyumcular Derneği, geçtiğimiz hafta koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Mart’a kadar iş yerlerini geçici süre ile kapattıklarını 30 Mart’tan sonra ise nöbetleşe devam edeceklerini duyurmuştu. Kocaeli Kuyumcular Derneği’nden bugün yapılan açıklamaya göre ise kuyumcuların bugün (Pazartesi) günü 11:00 – 15:00 saatleri arası hizmet vereceklerini ancak sonrasında koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 Nisan’a kadar kapalı olacaklarını dile getirdiler.