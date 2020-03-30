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30 Mart 2020- Gündem

Gültepe Mahallesi dezenfekte edildi 

Koronavirüse karşı sıkı bir mücadele veren İzmit Belediyesi ekipleri İzmit’in her noktasını dezenfekte etmeye devam ederken Gültepe Mahallesi geceden sabaha kadar devam eden çalışmalarla dezenfekte edildi
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İzmit Belediyesi Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’ten aldıkları destekle tüm birimleriyle gece gündüz demeden koronavirüse karşı büyük bir mücadele örneği gösteren İzmit Belediyesi ekipleri koronavirüsün yayılmaması, halkın sağlığının tehdit etmemesi adına gece gündüz kent genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. 

İLAÇ, KÖPÜK VE TAZYİK ÜÇLÜSÜYLE DEZENFEKTE EDİLDİ 

Hiç durmadan aralıksız bir şekilde mahalle mahalle dezenfekte işlemlerine devam eden ekipler çalışmalar kapsamında Gültepe Mahallesi’nde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. İlaçlı su, köpüklü su ve tazyikli su üçlüsüyle Gültepe’de cadde ve sokakların dezenfekte eden ekipler geceden sabaha kadar süren çalışmalarıyla bölgeyi halk sağlığına uygun bir hale getirdi. 

30 Mart 2020 - Gündem

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