Gültepe Mahallesi dezenfekte edildi 

İzmit Belediyesi Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’ten aldıkları destekle tüm birimleriyle gece gündüz demeden koronavirüse karşı büyük bir mücadele örneği gösteren İzmit Belediyesi ekipleri koronavirüsün yayılmaması, halkın sağlığının tehdit etmemesi adına gece gündüz kent genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
İLAÇ, KÖPÜK VE TAZYİK ÜÇLÜSÜYLE DEZENFEKTE EDİLDİ
Hiç durmadan aralıksız bir şekilde mahalle mahalle dezenfekte işlemlerine devam eden ekipler çalışmalar kapsamında Gültepe Mahallesi’nde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. İlaçlı su, köpüklü su ve tazyikli su üçlüsüyle Gültepe’de cadde ve sokakların dezenfekte eden ekipler geceden sabaha kadar süren çalışmalarıyla bölgeyi halk sağlığına uygun bir hale getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz