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30 Mart 2020- Gündem

Koronaya yakalanan polis sayısı belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de koronavirüse yakalanan 20 civarında polis olduğunu açıkladı.
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Koronavirüs salgını Türkiye'de giderek etkisini artırırken polisler de bu süreçte yoğun mesai harcıyor. Bakan Soylu, bugüne kadar 20 civarında polisin koronavirüse yakalandığını açıkladı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu.Programın başında Özdemir, ABD'de koronavirüse yakalanan polisler olduğunu belirtip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Güvenlik teşkilatından Koronavirüse yakalanan var mı?" sorusunu yöneltti.

"İYİLEŞENLER DE VAR"

Bakan Soylu, bu soruya şu cevabı verdi: "Var hem semptomları olan var hem de bir takım temaslardan dolayı olan mensuplarımız var şu anda sayısı 20 civarında. Bunlardan iyileşenler de var. Arkadaşlarımızın sahada olması ve görevlerini devam ettirebilmeleri bizim için çok önemli. Ülke açısından da çok önemli. Birçok işlemi güvenlik güçleri üzerinden yürütmeye çalışıyoruz.

"TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre ülkemizde 9 bin 217 koronavirüs hastası var. Bu hastalardan 568'inin tedavisi yoğun bakımda devam ederken 394 hasta ise entübe durumda. 105 hasta taburcu olurkenhayatını kaybeden hasta sayısı ise 131'e yükseldi.

30 Mart 2020 - Gündem

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Yorumlar

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erol demirbek - ÇALIŞMA KOŞULLARI GERÇEKTEN ZOR YAĞMURDA SOĞUKTA KARAYOLLARINDA TEK TEK ARAÇ DENETİMİ RİSKLİ VE ZOR ALLAH YARDIMCILARI OLSUN.

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