Benzine indirim, motorine zam beklentisi

Küresel corona virüsü salgını ve Rusya ile Suudi Arabistan arasında yaşanan anlaşmazlığa bağlı olarak petrol fiyatları tarihi düşük seviyelerde seyrediyor. Bu durum da Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının çok sık değişmesine neden oluyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre benzin ve motorin fiyatları bugün tekrar değişebilir. Benzinin litre fiyatında 8 kuruş indirim, motorinde ise 6 kuruşluk bir zam bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Şu an İstanbul’da benzinin litre fiyatı 5.22 TL’den, İzmir ve Ankara’da ise ortalama 5.32 TL’den satılıyor.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 5.34 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.41 TL’den satılıyor.