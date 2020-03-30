Eski sanayi alanına 'yeni giriş yolu' projesi onaylandı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, “Eski Sanayi Sitesi alanında planladığımız projelerin hayata geçirilmesi için, yapılacak yeni terminalin yerinin imar planlarında mezbahanın bulunduğu kavşak olarak belirlenmesi, Eski Sanayi Sitesi alanının en verimli şekilde kullanılması açısından önemli bir merhaleydi. D-130 Karayolu’ndan Eski Sanayi Sitesi alanına giriş yapılabilmesi de, ulaşımı kolaylaştırması nedeniyle, projelerimiz için büyük önem taşıyor.

“İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan yol projesi ile; D-130 Karayolu’nda İzmit istikametinden gelirken, Şehit Üsteğmen İsmail Demircan Üst Geçiti’ni geçtikten sonra, taşınacak olan trafonun bulunduğu yerden Eski Sanayi Sitesi’nin bulunduğu alana giriş yapılacak. Yol projesini hızlı bir şekilde onaylayan Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ve ilçemizin bağlı olduğu Karayolları 1.Bölge’nin Müdürü Sayın Turgay ÇOLAK’a teşekkürü bir borç bilirim. Yeni terminal alanının imar planlarında belirlenmesinden sonra, Eski Sanayi Sitesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak yeni yol projesinin de, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.