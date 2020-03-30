Korona virüs nedeni ile denetimlerine ara vermeden sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilgili bakanlıkların yayınladığı genelgelerde kapalı olması gereken işyerlerinin kurallara uyup uymadığını kontrol ediyor. Kocaeli Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü ve Vergi Dairesi personellerinin de bulunduğu denetimde başta fiyat artışı olmak üzere gramaj, hijyen, ürünlerin son kullanma tarihleri ve diğer yönetmeliklerle ilgili de denetimler gerçekleştirildi.
Bugün 10:44 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:46 TSİ
Çayırova'da denetimler sürüyor
Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri salgın hastalık virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri sıkı bir şekilde denetliyor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz