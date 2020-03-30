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Korona virüs testleri kapış kapış satılıyor!

Korona virüs tespiti yapan test kitlerinin satışı e-ticaret siteleri üzerinden yapılmaya başlandı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerle de virüs testlerinin kullanılması tepki çekmişti. Uzmanlar bu ürünün satışının da kullanımı da yasak olduğunu konusunda uyarıyor.
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Hürriyet gazetesinin haberine göre, şu sıralarda ise test kitleri revaçta. Birçok kişi veya firma test kiti satışını yapıyor. Bir e-ticaret sitesi 1000 adet test kitini 76 bin 179 TL'ye satarken, Instagram üzerinden satış yapan kişiler ise 30 ile 45 dolar arasında değişen tutarlarda ürün satışı yapıyor.

Test kiti tanıtımı yapılan bir sitede ise “kâr gütmeyen kuruluş" ifadesi yer alıyor. Ankara merkezli bir firma ise, yalnızca bu ürüne özel web sitesi açmış. Sitede tanıtımı yapılan ürün ile 10 veya 20 dakika içinde sonuç alınabileceği bilgisi dahi yer alıyor. Söz konusu firmanın daha önce gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterdiği anlaşıldı.

İnternet üzerinden satışı yapılan ürünlerin önemli bir kısmının uluslararası e-ticaret platformları üzerinden temin edildiği belirtiliyor. Uzun yıllar medikal ürün satışı yapan bir kaynak "Kısa sürede fahiş kazanç elde etme isteği birilerini bu alana yönlendirmiş durumda. 1000 adet test kitini 76 bin 179 liraya aldığınızda tanesi 76 liraya geliyor. Bu ürünün bir adedini çok rahat 500 liraya satabilirsiniz. Bu da 500 bin lira yapar. Medikal ürün satışı yapılan bazı pasajlarda bile bu işi yapmaya başlayanlar var” diye konuştu.

ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAK

Erişimi rahat görünse de bu ürünlerin satışı yasak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada, test kitleri bulundurma ve kullanma yetkisinin yalnızca bakanlık bünyesindeki sağlık kuruluşlarında olduğunu açıkladı. Bu konuda sıkı tedbirler alınsa da, özellikle uluslararası e-ticaret siteleri üzerinden bu ürünü temin etmenin önüne geçilebilmiş değil.  

"TÜRKİYE'DE BU TEST 5 MİLYON KİŞİNİN ELİNDE"

"Bu test kitlerinin satışı da kullanımı da yasak" diyen İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, "Sağlık Bakanı'nın birkaç gün önceki açıklaması gayet açık. Bu test kitleri ancak, bakanlığın kontrolündeki sağlık kuruluşlarında olabilir. İnsanlar bu ürünleri ne alsın ne de kullansın. Düşünün, Türkiye'de bu test 5 milyon kişinin elinde var ve insanlar bu testi uyguladı. Sonuç pozitif veya negatif çıktı. Peki bakanlığı bundan haberi var mı; yok! Bu çok büyük bir risk. Ayrıca, bakanlık son 3-4 gündür bu ürünleri ithal eden firmaların malına gümrükte el kokuyor. Ki bu tür durumların önüne geçmek için" diye konuştu. 

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Yorumlar

(2)
02

İzmitli - Bunlarin allah belasini versin kan emici enbesiller

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Mart 12:26
01

erol demirbek - sahtesinin olduğu haberi çıktı aman dikkat . bunun satışı yasak ise herhalde yasağı yakalayacak olan devlet birimleri . akp li ethem sancak ın yeğeni reklamını yapıyor internette. akp eski kayseri milletvekilinin oğlu satışını yapıyor . ne uygulandı bunlara

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 30 Mart 12:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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