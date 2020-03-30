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Kids Anaokulu miniklerinin uzaktan eğitimi eğlenceli geçiyor

Bilgi Köprüsü Kids Anaokulunda koronavirüs sebebi ile uzaktan eğitime geçildi
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İzmit Yenişehir Mahallesi Konak Sokak’ta bulunan Bilgi Köprüsü Kids Anaokulunda da Korona virüsü nedeniyle uzaktan eğitime geçildi.

DERSLER EKRAN BAŞINDA

Online eğitimde program titizlikle belirlendi. Buna göre; Anaokulu ve İngilizce öğretmenleri eşliğinde eğitim programı saat 10.00’da sporla başlıyor. Almanca öğretmeni de yine her gün videolarla eğitime katkı sağlıyor. Günün ilerleyen saatlerinde, yine belirlenen programlar dahilinde hikaye okuma etkinlikleri, sanatsal etkinlikler de eğitim sürecine dahil edilmekte.

EĞİTİME VELİLERİN DESTEĞİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Kurum Psikoloğu Gizem Bat’ın bu sürecin planlı bir şekilde, rahat atlatılması için önerileri bulunmakta. Evden-eve iletişim karşılıklı ciddi bir etkileşim gösterirken velilere düşen görevler de var. Ders gününün sonunda veliler ev paylaşımlarında bulunuyor. En Doğa Dostu Sınıf, En Katılımcı Sınıf, En Sanatsever Sınıf, En Özgün Sınıf ve En Sevimli Etkinlik yapan sınıflar belirleniyor. Dolayısıyla bu durum minik öğrencilerde uzaktan eğitime katkı sağlıyor, eğlenceli hale getiriyor.

Bugün 10:57 TSİ - Eğitim

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