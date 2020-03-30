Sağlıkçılara bir destek de BİLNET Kocaeli’den geldi

BİLNET Okulları Sosyal Sorumluluk bilincinde hareket edip bu zorlu günlerde meşakkatle çalışan sağlıkçılar için siper maske üretmeye başladı.

SİPER MASKE ÜRETİMİ

Sağlıkçılara bir nebze olsun yardımcı olabilmek için düşünülen Siper Maskeler, BİLNET Okulları Kocaeli Yerleikesinde bulunan 3D Yazılım Sınıfında 3D yazıcılar kullanılarak üretiliyor. Belli bir sayıya ulaştığında sağlık kuruluşlarına teslim edileceği belirtildi. Amaç, bu zor günlerde birlik beraberlik ve dayanışma göstermek. Fedakarca çalışan sağlık ordusuna bir nebze yardımcı olabilmek.