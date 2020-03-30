Mahmut Dilbaz hayatını kaybetti

İzmit Kapanönü’nde bulunan, Disa Kuru Kahve’nin sahibi İzmit’in eski esnaflarından Mahmut Dilbaz 69 yaşında karaciğer yetmezliği sebebiyle dün hayatını kaybetti. Dilbaz’ın cenazesi bugün (Pazartesi) 12:00’de Fevziye Camii’nden kaldırılacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze törenine sadece ailesi katılabilecek.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
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Yorumlar
(6 )
Adalı Celal - Allah rahmet eylesin İyi Arkadaştı
Adamlar - Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah, yakınlarına sabırlar diliyorum.
Olyanus_feneri - Mekanı cennet olsun
İzmitli - Allah rahmet eylesin günümüzde nadir bulunan insanlardandı.Allah mekanını cennet eylesin.
H.i Aksoy - ALLAH rahmet etsin mekanı cennet olsun
Mülayim Çoksert - Rahmetli kuru kahvecilikten önce aynı mekanda kuyumculuk yapıyordu 80 li yılların sonuna doğru ve 90 larda.Sonra işini değiştirip kahve ve kuruyemiş satmaya başladı.Kendisinden altın alışverişim olmuştur çokca....Allah rahmet eylesin.
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