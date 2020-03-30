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Mahmut Dilbaz hayatını kaybetti

İzmit Kapanönü’nde bulunan Disa Kuru Kahve’nin sahibi Mahmut Dilbaz hayatını kaybetti
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İzmit Kapanönü’nde bulunan, Disa Kuru Kahve’nin sahibi İzmit’in eski esnaflarından Mahmut Dilbaz 69 yaşında karaciğer yetmezliği sebebiyle dün hayatını kaybetti. Dilbaz’ın cenazesi bugün (Pazartesi) 12:00’de Fevziye Camii’nden kaldırılacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze törenine sadece ailesi katılabilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...

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Yorumlar

(6)
05

Adamlar - Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah, yakınlarına sabırlar diliyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mart 12:37
03

İzmitli - Allah rahmet eylesin günümüzde nadir bulunan insanlardandı.Allah mekanını cennet eylesin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mart 12:23
01

Mülayim Çoksert - Rahmetli kuru kahvecilikten önce aynı mekanda kuyumculuk yapıyordu 80 li yılların sonuna doğru ve 90 larda.Sonra işini değiştirip kahve ve kuruyemiş satmaya başladı.Kendisinden altın alışverişim olmuştur çokca....Allah rahmet eylesin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mart 11:36
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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