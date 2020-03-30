Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar dün, soğuk algınlığı nedeniyle gittiği Konak Hastanesi’nde Coronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı. Tedbir amaçlı Coronavirüs testi de yapılan Çakar’ın sonuçlarının birkaç gün içinde belli olacağı öğrenildi.

“BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE EVE ÇIKACAĞIM”

Konuyla ilgili konuşan, sesi iyi gelen Çakar, “Gayet iyiyim. Kimse merak etmesin. Bir sıkıntı yok şu anda. Doktor arkadaşlarımız ilgileniyorlar. İlaçlarımızı kullanıyoruz. Birkaç gün içerisinde eve çıkacağım inşallah. Ayrıca sevgili il başkanıma teşekkür ediyorum. Sürekli arayıp bilgi alıyor. Desteğinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.