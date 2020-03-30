102 yaşında hayatına veda etti

Alınan bilgiye göre, Körfez'de ikamet eden 102 yaşındaki Halime Demirtaş, 6 aydır hastanede tedavi görüyordu. Daha sonra tedavisine evde devam edilmeye başlanan yaşlı kadın bir anda fenalaştı. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonrası Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Halime Demirtaş’ın 4 çocuk sahibi , 30’a yakın torunu olduğu öğrenildi. Merhume Körfez Mezarlığı’ndan alınarak İlimtepe Mezarlığı’na defnedildi.