Alınan bilgiye göre, Körfez'de ikamet eden 102 yaşındaki Halime Demirtaş, 6 aydır hastanede tedavi görüyordu. Daha sonra tedavisine evde devam edilmeye başlanan yaşlı kadın bir anda fenalaştı. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonrası Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Halime Demirtaş’ın 4 çocuk sahibi , 30’a yakın torunu olduğu öğrenildi. Merhume Körfez Mezarlığı’ndan alınarak İlimtepe Mezarlığı’na defnedildi.
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102 yaşında hayatına veda etti
Körfez'de yaşayan 102 yaşındaki Halime Demirtaş hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz