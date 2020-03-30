Feci kaza! ölü ve yaralılar var...

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (TİĞEM) çalışan Muhammet Talha Çoban'ın (29) kullandığı 06 EE 0601 otomobil, E 90 Otoyolu Düziçi turnikeleri, Ellek Beldesi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 41 E 5523 plakalı kamyona arkadan çarptı.

ZİYARETE GİTMİŞLERDİ

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücü ile yanında bulunan Rahime Aslı Atça (19) ve Beste Sayıner’de (18) kaldırıldıkları Düziçi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılar Halil Barış Tunçbilek (18) ve Çağrı Çakmak'ın (19) ise tedavisi sürüyor.Muhammet Talha Çoban’ın Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki ailesini ziyarete gittiği öğrenildi.