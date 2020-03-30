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30 Mart 2020- Asayiş G: Dün 09:32 TSİ

Feci kaza! ölü ve yaralılar var...

Osmaniye E-90 Otoyolu Düziçi turnikeleri yakınlarında meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
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Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (TİĞEM) çalışan Muhammet Talha Çoban'ın (29) kullandığı 06 EE 0601 otomobil, E 90 Otoyolu Düziçi turnikeleri, Ellek Beldesi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 41 E 5523 plakalı kamyona arkadan çarptı.

ZİYARETE GİTMİŞLERDİ

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücü ile yanında bulunan Rahime Aslı Atça (19) ve Beste Sayıner’de (18) kaldırıldıkları Düziçi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılar Halil Barış Tunçbilek (18) ve Çağrı Çakmak'ın (19) ise tedavisi sürüyor.Muhammet Talha Çoban’ın Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki ailesini ziyarete gittiği öğrenildi.

30 Mart 2020 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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