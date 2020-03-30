Gelecek Partisi’nden belediyelere ‘Acil eylem planı’ çağrısı

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, sadece ülkemizi değil tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgınının hayatı olumsuz yönde etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Uzmanlar salgının tamamen bitmesinin en az iki üç aydan önce bitmeyeceği konusunda hemfikir. Şu anda tam olarak hissedilmemekle birlikte bu salgının çok ciddi ekonomik, sosyolojik sonuçları olacaktır.

“HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

Şu gerçeğin altını çizmek lazım, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşsizlerin iş bulma umudu iyice azalırken, çalışanlarda da işsiz kalma korkusu başlamıştır. İşyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafımız ve çalışanları zor günler geçirmektedir. İnsanımız endişe içerisindedir. Endişe ve panik bu virüsün tetikleyicilerinden birisidir. Toplumda yaşanan travmanın en aza indirilmesi için devletin her kesiminin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gereklidir. Belediyelerimize de çok ciddi sorumluluklar düşmektedir.”

Başaran belediyelere yönelik eylem planını şu şekilde sıraladı:

1. Haziran ayı sonuna kadar olan su faturaları yılsonuna kadar ertelenmelidir. Dar gelirli ailelerin su fatura diliminde yer alan, 10 tona kadar olan su sarfiyatları ücretsiz hale getirilmelidir.

2. Nisan ve mayıs ayları Ramazan ayı ve bayramına denk gelmektedir. Ayni ve nakdi yardımlar daha geniş kitlelere ulaşacak şekilde artırılarak yapılmalıdır.

3. Minik dostlarımız sokak hayvanları, kafeterya ve restoranların kapanması nedeniyle, artan yemeklere erişemedikleri için aç kalmaktadır. Parklara ve minik dostlarımızın yaşam alanlarına mama, yiyecek ve içecek bırakılmalıdır.

4. Mayıs ayında ödenmesi gereken emlak vergileri için şimdiden tedbir alınmalı ve ikinci taksit dönemine kadar ertelenmelidir.

5. Tüm Pazar yerlerinde açık ürün satışı yasaklanmalıdır. Ürünlerin pazar alanına birer ikişer kilogramlık ambalajlar içerisinde getirilmesi sağlanmalı, yoğunluğun önüne, Pazar alanına giriş-çıkışlardaki yoğunluk azaltılmalıdır.