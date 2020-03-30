Kocaeli’nde 401 bin 970 araç var

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce Şubat ayı sonu itibarı ile açıklanan verilere göre, Türkiye’ de Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,4'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,6'sını kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Türkiye’ de Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda %53,0, kamyonette %52,4, otomobilde %51,4, minibüste %50,9, kamyonda %31,5 ve otobüste %21,1 azalırken, motosiklette %28,7 ve traktörde %12,2 arttı.

KAYITLI ARAÇ SAYISI

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Kocaeli ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 401 bin 970 oldu. Kocaeli ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 238 bin 643 otomobil, 8 bin 797 Minibüs, 6 bin 966 Otobüs, 75 bin 156 Kamyonet, 23 bin 76 Kamyon, 30 bin 138 Motosiklet, 17 bin Traktör, bin 236 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.