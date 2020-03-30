Körfez’de ekmekler paylaşılıyor

Körfez Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda ‘Askıda Ekmek’ uygulaması başlatıldı. Dar gelirli aileler için ‘Körfez Kart’ uygulaması ile günlük ekmek yardımında bulunan Körfez Belediyesi, ‘Askıda Ekmek’ uygulaması ile de hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında yardım köprüsü oldu.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Uygulama ile ekmek alan vatandaşlar, fazla para vererek ‘askıda ekmek’ uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz ekmek almalarına katkıda bulunuyor. Vatandaşlarda bu güzel uygulamadan dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz