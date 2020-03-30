Jandarma korona virüs denetimlerini sürdürüyor

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın talimatları ile Ülke genelinde şehirlere girişlerde kontrol noktaları kurularak vatandaşların seyahat izin belgeleri ve sağlık durumlarının kontrol edilmesi faaliyetlerine başlandı. Bu kapsamda otobüs seferlerinin valilik izniyle yapılabileceğinin açıklanmasının ardından Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlere başladı.

BİLGİLENDİRME YAPILDI

Jandarma ekipleri tarafından Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Eskihisar Feribot İskelesi, Kartepe, Karamürsel, Kandıra turnikelere oluşturulan kontrol noktalarında bin 986 araç ile 3 bin 73 şahıs kontrol edilirken araçlarda bulunan yolculara bilgilendirmeler yapıldı.