1.000 TL'lik yardımın ödeme tarihi belli oldu

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:

"Kısa çalışma ödeneğine 19 bin firma başvurdu"

"(Emekli ikramiyeleri) 7-11 Nisan'da ödenecek. Dini bayramlarımızdaki bayram ikramiyelerine devam ediyoruz. Önümüzdeki ay Ramazan bayram ikramiyelerini vereceğiz"

“1000 TL nakdi yardımı, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına 1 Nisan'da yatırmaya başlıyoruz"

"Emekli aylıkları PTT kanalıyla evde ödenecek" dedi.

"19 bin firmamız başvurmuş durumda. Bu da yaklaşık 420 bini aşkın sigortalımıza tekabül ediyor. İmalat sektörümüz yüzde 50 oranında. İkinci sektörümüz konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri, yüzde 63'ü o iki sektörden geliyor. Başvuran firmaların yüzde 67'si çalışan sayısı 10 sigortalıdan daha az çalışanı olanlar. 20 çalışandan azları eklediğimiz zaman bu rakam yüzde 80'lere çıkmış durumda."



"Vatandaşlarımızdan ricamız. Lütfen vakıflara fiziki başvurudan ziyade telefonla arasınlar. Fiziki başvurudan kaçınalım. Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."