Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra KYK yurtlarına yerleştirilen ve 14 günlük gözlem süresi dolan vatandaşlardan bazılarında korona virüse rastlandı. Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, umreden dönen vatandaşların karantina süresi Bilim Kurulu kararıyla 1 hafta daha uzatıldı.
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Umreden gelenlerin karantina süresi uzatıldı
Umreden dönen ve öğrenci yurtlarında 14 gün karantinaya alınan vatandaşların gözlem süresi bir hafta daha uzatıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz