“Yolculuk 600 binden 90 bine düştü”

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs nedeniyle ülkemizde de tedbirler arttırıldı. Yetkililer tarafından vatandaşlara ‘Evde kal’ çağrısı yapılırken, yüksek düzeyde risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşlar için ise sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Birçok işletmenin faaliyeti durdurulurken; bazı işletmelere ise kısıtlama getirildi. Yasak sonrası belediyeler, polis ve jandarma ile zabıta ekipleri sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.

“CORONALI OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUZ”

Hem sokağa çıkma yasağı hem de vatandaşların evlerde kendilerini karantinaya alması ulaşımı da etkiledi. Konuyla ilgili Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt gazetemize açıklamalarda bulundu. Kurt yaptığı açıklamada, “Bizi ciddi derecede etkiledi. En az sağlıkçılar kadar sıkıntıdayız. Arabalarımıza kimin bindiğini, Coronalı olup olmadığını da bilmiyoruz. Ama ‘vatan’ diyoruz. Şu anda bana göre şoförlerimiz de alkışı hak ediyor. Zararına, cebimizden mazot koyarak çalışıyoruz. Araç sahipleri şoförlerin yevmiyelerini ceplerinden veriyor. Bir de yüzde 50 kısıtlaması var; fazla yolcu da alamıyoruz” dedi.

“YÜZDE 85 DÜŞTÜ”

“Fazla bir beklentimiz yok” diyen Kurt, “Yolculuk oranları Kocaeli geneli yüzde 85 düştü; yüzde 15 ile çalışıyoruz. Günlük 600 bin yolcu taşınıyordu, şu anda ise bu sayı 80-90 binlere düştü. Buna rağmen ben arkadaşlarımı tebrik, teşekkür ediyorum. En iyi şekilde görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Belediyeden araçların temizliği, dezenfektan ile alakalı hem maske hem de dezenfektan ilacı aldık. Hem yolcularımız hem de şoförlerimiz bunu kullanıyor. Bu ne zamana kadar böyle gider bilmiyoruz. Amacımız biran önce devletimiz başta belediyelere yetki vermek kaydıyla en azından bir mazot desteği, şoför desteği ya da amortisman desteği olması lazım. Çünkü kamu adına taşımacılık yapıyorsak da sonuç itibariyle küçük esnafız; fazla bir beklentimiz yok” ifadelerinde bulundu.

“MECBUREN ÇALIŞIYORUZ”

65 yaş üstü ücretsiz biniş ödemeleriyle ilgili de konuşan Kurt, “65 yaş üstü taşıyamadığımız için devletimizin şu anda tasarrufu ne olur bilmiyoruz. En azından bize de destek verilmesi lazım. Biz zaten 65 yaş üstü ödemelerinde geriden gidiyorduk. Zaten bir hafta oldu sokağa çıkma yasağı. Mart alacağımız var. Bunu ileriki günlerde göreceğiz. Diğer esnaf grupları da sıkıntıda ama mesela bir kahveci dükkanını kapattığında hem sağlık açısından kendini garantiye alıyor hem de kardan zarar etmiyor. Biz mecburen çalışıyoruz. ’15 gün arabanı çek’ deseler işimize gelir ama maalesef yapamıyoruz” dedi.