Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 12:43 TSİ- Gündem G: Bugün 12:48 TSİ

“Yolculuk 600 binden 90 bine düştü”

Hem vatandaşların ‘Evde kal’ çağrısına uyarak kendilerini karantinaya almaları hem de 65 üstüne gelen sokağa çıkma yasağı otobüs ve minibüsçüleri ciddi oranda etkiledi. Konuyla ilgili gazetemize konuşan Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, “Yolculuk oranları Kocaeli geneli yüzde 85 düştü; yüzde 15 ile çalışıyoruz” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs nedeniyle ülkemizde de tedbirler arttırıldı. Yetkililer tarafından vatandaşlara ‘Evde kal’ çağrısı yapılırken, yüksek düzeyde risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşlar için ise sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Birçok işletmenin faaliyeti durdurulurken; bazı işletmelere ise kısıtlama getirildi. Yasak sonrası belediyeler, polis ve jandarma ile zabıta ekipleri sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.

“CORONALI OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUZ”

Hem sokağa çıkma yasağı hem de vatandaşların evlerde kendilerini karantinaya alması ulaşımı da etkiledi. Konuyla ilgili Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt gazetemize açıklamalarda bulundu. Kurt yaptığı açıklamada, “Bizi ciddi derecede etkiledi. En az sağlıkçılar kadar sıkıntıdayız. Arabalarımıza kimin bindiğini, Coronalı olup olmadığını da bilmiyoruz. Ama ‘vatan’ diyoruz. Şu anda bana göre şoförlerimiz de alkışı hak ediyor. Zararına, cebimizden mazot koyarak çalışıyoruz. Araç sahipleri şoförlerin yevmiyelerini ceplerinden veriyor. Bir de yüzde 50 kısıtlaması var; fazla yolcu da alamıyoruz” dedi.

“YÜZDE 85 DÜŞTÜ”

“Fazla bir beklentimiz yok” diyen Kurt, “Yolculuk oranları Kocaeli geneli yüzde 85 düştü; yüzde 15 ile çalışıyoruz. Günlük 600 bin yolcu taşınıyordu, şu anda ise bu sayı 80-90 binlere düştü. Buna rağmen ben arkadaşlarımı tebrik, teşekkür ediyorum. En iyi şekilde görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Belediyeden araçların temizliği, dezenfektan ile alakalı hem maske hem de dezenfektan ilacı aldık. Hem yolcularımız hem de şoförlerimiz bunu kullanıyor. Bu ne zamana kadar böyle gider bilmiyoruz. Amacımız biran önce devletimiz başta belediyelere yetki vermek kaydıyla en azından bir mazot desteği, şoför desteği ya da amortisman desteği olması lazım. Çünkü kamu adına taşımacılık yapıyorsak da sonuç itibariyle küçük esnafız; fazla bir beklentimiz yok” ifadelerinde bulundu.

“MECBUREN ÇALIŞIYORUZ”

65 yaş üstü ücretsiz biniş ödemeleriyle ilgili de konuşan Kurt, “65 yaş üstü taşıyamadığımız için devletimizin şu anda tasarrufu ne olur bilmiyoruz. En azından bize de destek verilmesi lazım. Biz zaten 65 yaş üstü ödemelerinde geriden gidiyorduk. Zaten bir hafta oldu sokağa çıkma yasağı. Mart alacağımız var. Bunu ileriki günlerde göreceğiz. Diğer esnaf grupları da sıkıntıda ama mesela bir kahveci dükkanını kapattığında hem sağlık açısından kendini garantiye alıyor hem de kardan zarar etmiyor. Biz mecburen çalışıyoruz. ’15 gün arabanı çek’ deseler işimize gelir ama maalesef yapamıyoruz” dedi.

Bugün 12:43 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(2)
02

İşci - Sana acımıyorum sen ve senin gibiler herşeyi hak ediyorsunuz ama sana sesini çıkatamayan o sessiz azınlığa acıyorum yinede Allah beterinden saklasın hepimizi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mart 14:46
01

İzmit Li - İstemiyorsunuz 65 yaş rahat edersiniz artık..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mart 13:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Yolculuk yapmak isteyen vatandaş ne yapmalı? mask
Yolculuk yapmak isteyen vatandaş ne yapmalı?
Körfez’de ekmekler paylaşılıyor mask
Körfez’de ekmekler paylaşılıyor
Kocaeli’nde 401 bin 970 araç var mask
Kocaeli’nde 401 bin 970 araç var
Atık eldiven ve maskeler için özel çöp kutuları üretildi mask
Atık eldiven ve maskeler için özel çöp kutuları üretildi
İzmit’te sokak hayvanları unutulmuyor mask
İzmit’te sokak hayvanları unutulmuyor
Sağlıkçılara bir destek de BİLNET Kocaeli’den geldi mask
Sağlıkçılara bir destek de BİLNET Kocaeli’den geldi
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de su kullanımına korona etkisi mask
Kocaeli'de su kullanımına korona etkisi
Kocaeli'de 8 aylık hamile kadının testi pozitif çıktı! mask
Kocaeli'de 8 aylık hamile kadının testi pozitif çıktı!
Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı! mask
Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı!
Kocaeli'ye sıkı tedbir! mask
Kocaeli'ye sıkı tedbir!
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı mask
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil” mask
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil”

GALERİ

Koronadan ölen 2 doktora cenaze namazı kılındı mask
Koronadan ölen 2 doktora cenaze namazı kılındı
Kocaeli polisi 7 ayrı noktada kontrole başladı mask
Kocaeli polisi 7 ayrı noktada kontrole başladı
Kapatan esnafa kumbara yardımı! mask
Kapatan esnafa kumbara yardımı!
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi! mask
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi!
Lise korosu 'moral olsun' diye klip çekti mask
Lise korosu 'moral olsun' diye klip çekti
Kocaeli Otogarı sessizliğe büründü mask
Kocaeli Otogarı sessizliğe büründü
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL