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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü haftalık uyuşturucu bilançosunu açıkladı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 23 Şubat ile 29 Şubat tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 598 gram esrar, 3 gram eroin, 2 gram skunk, 25 gram sentetik uyuşturucu, 138 gram metamfetamin, 40 adet uyuşturucu hap, 350 adet sentetik ecza ve 2 bin 159 adet captagon ele geçirildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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