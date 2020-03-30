Alınan bilgiye göre Gölcük Donanma Mahallesi D-130 karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen İbrahim G. isimli şahıs, Yalova yönünde seyir halinde olan M.A. idaresindeki 03 RD 670 çekici plakalı TIR’ın kendisine çarpması sonucu yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan İbrahim G., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kaza nedeniyle D-130 karayolunun Yalova yönünde trafik bir süre kontrollü olarak verilirken TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Karşıdan karşıya geçmek isterken TIR çarptı
Gölcük D-130 karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen kişiye TIR çarpması sonucu ağır yaralandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz